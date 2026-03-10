Nelle ultime ore, le forze israeliane hanno intercettato diversi missili sopra la zona di Haifa, lanciati dall’Iran. La situazione si inserisce nel quadro di un conflitto in corso tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sulle conseguenze immediate degli attacchi. La tensione nella regione rimane alta, con interventi militari che continuano a essere segnalati nelle comunicazioni ufficiali.

Nelle scorse ore le forze israeliane hanno intercettato diversi missili lanciati dall’Iran sopra i cieli di Haifa, mentre prosegue la guerra con Teheran. Il conflitto si è propagato in tutta la regione. L’Iran ha lanciato droni verso l’Arabia Saudita e il Kuwait, mentre l’esercito israeliano ha ribadito l’appello a tutti i residenti del Libano meridionale affinché evacuino le proprie case, in quanto prevedeva di “operare con la forza” nell’area meridionale contro Hezbollah. Secondo le autorità locali, dall’inizio della guerra, almeno 1.230 persone sono state uccise in Iran, almeno 397 in Libano e 11 in Israele. In totale, sette militari statunitensi sono stati uccisi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Israele intercetta missili sopra la zona di Haifa

