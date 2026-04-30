Trump-Putin | prove di pace

Una telefonata di circa 90 minuti tra il precedente presidente degli Stati Uniti e il presidente russo ha avuto luogo di recente. L'incontro telefonico ha coinvolto i due leader, segnando un momento significativo nelle relazioni tra i rispettivi paesi. Entrambe le parti hanno discusso di diversi argomenti di interesse comune, senza ulteriori dettagli pubblicamente divulgati.

La telefonata di 90 minuti appena intercorsa tra Donald Trump e Vladimir Putin rappresenta un evento diplomatico importante. Considerando i tempi tecnici necessari per la traduzione consecutiva, un colloquio di un'ora e mezza indica che i due leader non si sono limitati a uno scambio di convenevoli, ma sono scesi in dettagli operativi anche complessi. Va però aggiunto che la durata, da sola, non è indice di avanzamento reale: spesso conversazioni lunghe riflettono più la complessità dei nodi irrisolti che una loro effettiva soluzione, e possono includere ripetizioni, chiarimenti e tattiche dilatorie. Secondo le conferme giunte dal Cremlino,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ep. 28 - Trump e Putin, prove di pace

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