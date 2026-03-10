Telefonata Trump-Putin sull’Iran | prove di Endgame

Ieri sera, Putin e Trump hanno avuto una conversazione telefonica incentrata sulla situazione in Iran. Dopo la chiamata, il presidente americano ha affermato che la guerra è “praticamente finita”. La telefonata tra i due leader rappresenta un momento chiave nel contesto delle tensioni legate alla regione. Nessuna altra informazione ufficiale è stata resa nota riguardo ai contenuti specifici della discussione.

La telefonata tra Putin e Trump di ieri potrebbe essere un punto di svolta del conflitto iraniano, non per nulla il presidente americano in seguito ha dichiarato che la guerra è “praticamente finita”. Ovviamente ha aggiunto che l’Iran non ha più un apparato bellico, distrutto dai bombardamenti americani, dal momento che deve rivendicare una vittoria per potersi ritirare. Certo, l’uomo è mobile ed è arduo fidarsi, ma ci sono indizi che quanto ha dichiarato abbia un qualche fondamento. Anzitutto, Putin, prima della telefonata, aveva dichiarato che l’alto costo del petrolio potrebbero essere “ temporaneo “. Un pronostico che può avere una sola causale: la fine del conflitto, ché qualsiasi soluzione tampone (attingere alle riserve strategiche, la fine delle restrizioni al petrolio russo) non avrebbe tale effetto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

