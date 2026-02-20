Perché Trump ha deciso di rendere pubblici tutti i documenti governativi sugli UFO
Donald Trump ha deciso di rendere pubblici i documenti governativi sugli UFO dopo le recenti affermazioni di Barack Obama. L’ex presidente ha rivelato di aver visto alcuni rapporti segreti su incontri con oggetti volanti non identificati durante il suo mandato. Trump ha commentato che questa decisione mira a chiarire eventuali dubbi sulla presenza di vita extraterrestre e a garantire trasparenza ai cittadini. La pubblicazione dei documenti dovrebbe avvenire entro poche settimane, suscitando grande interesse tra gli appassionati di fenomeni insoliti.
In seguito alle dichiarazioni di Obama, Trump annuncia la pubblicazione di documenti riservati su vita extraterrestre e fenomeni aerei non identificati. È un percorso di apertura già avviato da tempo dal Pentagono.
