Il 30 aprile 2026, le autorità militari statunitensi stanno valutando piani tattici contro l’Iran, tra cui operazioni per il controllo dello Stretto di Hormuz e una riduzione delle truppe in Germania. Le discussioni riguardano anche possibili interventi di tipo nucleare, senza che siano ancora stati definiti dettagli specifici. Le decisioni si inseriscono in un contesto di tensione crescente tra gli Stati Uniti e l’Iran, con attenzione alle mosse strategiche nella regione.

? Cosa sapere Trump e il Centcom valutano piani tattici contro l'Iran il 30 aprile 2026.. Le manovre prevedono il controllo dello Stretto di Hormuz e la riduzione truppe in Germania.. Il rischio di un’escalation militare imminente in Medio Oriente si fa concreto oggi, giovedì 30 aprile 2026, mentre Donald Trump riceve i vertici militari per valutare nuove strategie d’azione contro l’Iran. L’atmosfera geopolitica è carica di tensione, paragonabile a una tempesta che sta per scatenarsi secondo le recenti dichiarazioni del leader statunitense. Al centro del tavolo delle decisioni siede l’ammiraglio Brad Cooper, alla guida del Centcom, chiamato a illustrare al tycoon diverse opzioni tattiche per superare l’attuale stallo diplomatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump prepara l’urto contro l’Iran: piani tattici e blitz nucleari

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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E dopo 10 anni di lontananza, ci si prepara finalmente a tornare giovedì con il Pga Tour al Blue Monster del Trump National Doral Miami. Così. - facebook.com facebook

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