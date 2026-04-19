Trump ora prepara la Furia economica contro l’Iran

A poche ore dalla scadenza di un ultimatum, il governo degli Stati Uniti sta preparando una risposta di natura economica contro l’Iran, passando da azioni militari a misure di carattere finanziario. Fino a questo momento, le negoziazioni diplomatiche non hanno prodotto risultati significativi e la Casa Bianca sembra mantenere una posizione di attesa, senza annunciare nuove iniziative concrete.

Dalle armi militari a quelle economiche. A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum fissato da Donald Trump per permettere alla diplomazia di mettere fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran, pochi, se non del tutto assenti, sono i risultati ottenuti dalla Casa Bianca. Sul dossier nucleare e, soprattutto, sul ripristino della libera navigazione dello Stretto di Hormuz. È per questo motivo che, come riporta il Wall Street Journal, l’esercito Usa, dopo aver imposto un blocco navale nel Golfo, si starebbe preparando ad abbordare nei prossimi giorni petroliere legate all’Iran e a sequestrare mercantili in acque internazionali. Secondo i funzionari statunitensi consultati dal quotidiano, la nuova fase dello scontro con la Repubblica Islamica sarebbe stata denominata Economic Fury.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran

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