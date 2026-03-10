Pinguini Tattici Nucleari in tour date e città

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un nuovo tour, con date e città ancora da definire. La band tornerà a esibirsi dal vivo in diverse location italiane, attirando l’attenzione dei fan. L’annuncio ha generato grande attesa tra il pubblico, pronto a seguire il gruppo durante le prossime tappe. Le date verranno comunicate ufficialmente a breve.

I Pinguini Tattici Nucleari stanno per tornare dal vivo e l’annuncio dei nuovi concerti ha già acceso l’entusiasmo collettivo. Dopo il successo travolgente degli ultimi tour, la band guidata da Riccardo Zanotti è pronta a riaccendere i riflettori sui grandi palchi italiani con una nuova serie di appuntamenti che promettono di trasformarsi, ancora una volta, in vere e proprie feste collettive. La notizia è arrivata attraverso un primo video pubblicato sui social del gruppo, un teaser ironico e un po’ misterioso che ha subito fatto il giro del web e che ha acceso immediatamente l’entusiasmo dei fan, seguito dal post ufficiale con le date del tour pubblicato poche ore fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

