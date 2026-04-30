trump ha una scadenza

Entro il primo maggio, ci si aspetta che il Congresso decida se autorizzare la prosecuzione delle operazioni militari contro un paese straniero. La decisione riguarda una richiesta di approvazione per mantenere attivi i interventi militari in un'area di conflitto. La questione ha suscitato molte discussioni tra i rappresentanti, mentre il governo insiste sulla necessità di questa autorizzazione per continuare le operazioni.

Entro il 1° maggio dovrebbe ricevere l'autorizzazione del Congresso per continuare la guerra contro l'Iran, ma ci sono varie scappatoie A fine febbraio, Donald Trump ha iniziato la guerra contro l’Iran senza chiedere l’autorizzazione del Congresso. Non può continuare ancora a lungo, almeno in teoria: deve ottenere un’autorizzazione entro il prossimo 1° maggio, e non è scontato che succeda. In passato però è già successo che i presidenti, sia Democratici sia Repubblicani, sforassero il termine dei 60 giorni, ed è assai improbabile che la guerra finisca per questo motivo. L’amministrazione Trump sta cercando un modo per evitare il voto, per aggirarne l’esito o comunque per continuare la sua guerra contro l’Iran senza vincoli.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Leavitt: Trump “has not set a deadline” for Iran

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