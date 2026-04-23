La Casa Bianca ha dichiarato che non è stata fissata una scadenza per una possibile tregua con l’Iran, senza specificare dettagli temporali. Nel frattempo, il segretario della Marina degli Stati Uniti è stato licenziato, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. Questi sviluppi arrivano in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla tensione tra le due nazioni e sulle decisioni prese dalla Presidenza statunitense.

Il segretario della Marina John Phelan è stato licenziato dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Secondo quanto riportato dai media americani, ad alimenatre gli attriti sarebebro stati gli stretti rapporti di Phelan con il presidente Donald Trump. I due si parlano spesso e si incontrano a Mar-a-Lago e Phelan avrebbe suggerito direttamente al presidente l’idea di ammodernare la flotta, scavalcando Hegseth. Una mossa che il capo del Pentagono non ha digerito. Donald Trump non ha fissato una scadenza tassativa per la proposta all’Iran: sarà lui a dettare la tempistica del cessate il fuoco. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, definendo “inesatta” l’ipotesi di un cessate il fuoco della durata di 3-5 giorni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Casa Bianca: “Tregua? Trump non ha dato una scadenza”. Licenziato il segretario della Marina Usa John Phelan

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