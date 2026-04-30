Dopo le critiche rivolte dalla leadership tedesca alla gestione delle trattative con l’Iran, Donald Trump ha risposto minacciando di sospendere il supporto militare alla Germania. La replica dell’ex presidente statunitense è arrivata pochi giorni dopo, in un tono deciso e senza mezzi termini. La vicenda si inserisce in un confronto più ampio tra i due paesi, che ha visto scambi di accuse e prese di posizione pubbliche nelle ultime settimane.

Quando, qualche giorno fa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato la gestione statunitense delle trattative con l’ Iran, tutti ci siamo chiesti quanto ci avrebbe messo Donald Trump a replicare nel suo solito modo “colorito” e, anche questa volta, non si è tirato indietro. Mercoledì, il presidente ha lanciato un’aperta minaccia contro la Germania, alleata della NATO, lasciando intendere che potrebbe presto ridurre la presenza militare degli USA nel Paese. La minaccia di Trump contro Merz. Il tycoon non ha per niente gradito le parole del politico tedesco che, all’inizio della settimana, ha affermato che il regime iraniano starebbe “umiliando” gli USA, esprimendo le proprie perplessità circa la mancanza di strategia di Washington.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo le critiche di Merz, Trump ha minacciato di ritirare il sostegno militare alla Germania

La lezione di Trump a Merz

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