Il precedente presidente degli Stati Uniti ha annunciato la volontà di ritirare i soldati americani presenti in Italia, dichiarando che la presenza militare non è stata utile. La proposta si inserisce in un contesto più ampio, che vede un possibile reindirizzamento delle forze statunitensi in Europa, con attenzione anche a Germania e Spagna. La notizia arriva mentre si intensificano le tensioni tra Washington e alcuni paesi della Nato riguardo il supporto durante il conflitto in Iran.

Roma, 30 aprile 2026 – La minaccia di Donald Trump di colpire i «cattivi» della Nato che non lo hanno aiutato nella guerra in Iran si allarga dalla Germania all'Italia e alla Spagna. A chi gli chiedeva nello Studio Ovale se prenderebbe in considerazione anche per Roma e Madrid l'ipotesi di una riduzione delle truppe, il commander in chief ha risposto «probabilmente». «L'Italia non è stata di alcun aiuto. E la Spagna è stata terribile», ha aggiunto. «È la Nato. Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo», ha spiegato Trump. «Guardate il livello di assistenza che stanno fornendo all'Ucraina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump vuole ritirare i soldati Usa dall’Italia: “Non è stata d’aiuto”

Nato: Trump e i soldati italiani, intervista ad Enzo Amich

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