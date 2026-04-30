Trump e USA | la strategia è definita ma l’incognita è il micro-contingente

L’azione internazionale dell’ex presidente degli Stati Uniti si basa su una strategia chiara che punta a rafforzare il ruolo del dollaro, a controllare le fonti di energia e a contenere la crescita della Cina. Tuttavia, non si può ignorare il ruolo dei piccoli contingenti di forze e decisioni locali che potrebbero influenzare l’andamento complessivo delle politiche. La presenza di questi elementi micro rappresenta un’incognita rispetto alla pianificazione generale.

L’azione internazionale di Trump non va letta come puro caos. Esiste una macro-strategia fondata su dollaro, energia e contenimento della Cina, ma i fattori micro-contingenti sono un rischio. di Domenico Esposito * Nel giudicare l’azione internazionale di Donald Trump occorre evitare due errori opposti: considerarla puro caos personale oppure leggerla come una strategia onnipotente, capace di controllare ogni variabile. La realtà è più complessa. La macro-strategia americana è riconoscibile: difendere il primato del dollaro, contenere l’ascesa cinese, colpire l’Iran, tenere la Russia sotto pressione, controllare le rotte energetiche e impedire che petrolio, yuan, sanzioni aggirate e nuove alleanze euroasiatiche costruiscano un sistema alternativo all’ordine americano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Trump contro Maduro: cosa sta succedendo in Venezuela | Globally

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