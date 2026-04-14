Scontro USA-Vaticano | la strategia di Trump contro il Papa

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente, si sono verificati dei contrasti tra le autorità statunitensi e il Vaticano, con la strategia adottata dall’ex presidente degli Stati Uniti che ha suscitato discussioni. La reazione della politica italiana alle provocazioni di Trump si è limitata a un sostegno tardivo, arrivato solo diverse ore dopo l’evento. Questi sviluppi hanno attirato l’attenzione sull’andamento delle relazioni tra i due attori e sulla tempistica delle risposte politiche.

La posizione della politica italiana nei confronti delle recenti provocazioni di Donald Trump ha mostrato una latenza preoccupante, manifestandosi con un timido sostegno a Leone solo nove ore dopo l’accaduto. Meloni e Salvini hanno cercato di prendere le distanze dal leader statunitense, ma la loro reazione appare parziale rispetto alla portata delle azioni condotte dall’amministrazione americana e dal vice Vance, che colpiscono direttamente il operato del Ponte?atico. Oltre le parole: la frattura profonda tra Washington e la Santa Sede. Il dissenso che sta scuotendo i rapporti internazionali non riguarda esclusivamente le espressioni blasfeme pronunciate da Trump, ma si radica in una strategia politica deliberata che mira a indebolire il ruolo di Francesco.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Scontro USA-Vaticano: la strategia di Trump contro il Papa

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