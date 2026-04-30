Trump e la minaccia | Italia non ci ha aiutato Via i soldati Usa? Probabile

Un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che è possibile una riduzione del contingente militare statunitense in Italia, citando come motivo la mancata collaborazione della NATO, Italia inclusa, nel conflitto contro l’Iran. La discussione si concentra sulla prospettiva di un disimpegno militare americano nel paese europeo, senza indicare una data precisa o altre specifiche. La questione ha attirato l’attenzione sulle relazioni tra gli Stati Uniti e i paesi alleati europei.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti potrebbero ridurre la presenza di soldati in Italia? "Probabile". Donald Trump prospetta l'ipotesi di un disimpegno americano per la mancata collaborazione della Nato – Italia compresa – nella guerra condotta contro l'Iran. "L'Italia non ci ha aiutato, la Spagna è stata orribile", dice il presidente degli Stati Uniti. Trump in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Trump minaccia l’uscita dalla NATO e stasera il messaggio alla nazione

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