Trump e i Big Tech | nasce il capitalismo autoritario alla russa

Durante l'insediamento del nuovo presidente, i principali dirigenti di alcune delle più grandi aziende tecnologiche sono stati presenti. Tra loro figurano i rappresentanti di aziende come quella di Zuckerberg, Bezos, Pichai e Musk. La partecipazione di questi leader è stata documentata durante l'evento, e le aziende coinvolte sono state identificate pubblicamente. La presenza di questi dirigenti al rito di insediamento ha suscitato attenzione nei media.

? Cosa sapere I leader di Zuckerberg, Bezos, Pichai e Musk partecipano all'insediamento di Donald Trump.. Il riallineamento tra Silicon Valley e Casa Bianca segnala un modello di capitalismo autoritario.. Durante la cerimonia di insediamento di Donald Trump, la presenza ravvicinata di Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai ed Elon Musk ha delineato un mutamento strutturale nei rapporti tra il potere statunitense e i vertici del capitalismo globale. La scena catturata durante la seconda investitura presidenziale non rappresenta una semplice formalità diplomatica, ma segnala un riallineamento strategico tra le élite economiche e un’amministrazione caratterizzata da una gestione fortemente centralizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump e i Big Tech: nasce il capitalismo autoritario alla russa Notizie correlate Trump: “Big Tech, costruite le vostre centrali per l’IA o bolletteIl presidente Donald Trump ha lanciato un piano radicale per obbligare le grandi aziende tecnologiche a costruire le proprie centrali elettriche, una... Big Tech vuole il cloud “sovrano” europeo, ma l’Ue cerca autonomia da Trump. “Abbandonare tecnologie Usa potrebbe essere impossibile”Lo scontro tra Big Tech e l’Europa sale di colpi, mentre il mercato del Cloud supererà i 20 miliardi con i colossi americani decisi a divorare la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La lettera aperta dei dipendenti Google: Trump non usi la nostra IA a scopi militari; Palantir, l’ideologia tech che scodinzola a Trump; La guerra invisibile: dazi, algoritmi e potere nel nuovo libro di Daniele Magrini; Borsa: Fed e Big tech tengono in bilico l'Europa, a Milano (-0,5%) riparte rally St. Big Tech s’è inchinata a Trump. Motivo in più perché l'Ue non s’inchini a Big TechMarietje Schaake, dell'Institute for Human Centered Artificial Intelligence alla Stanford University, autrice dell'assai raccomandabile The Tech Coup. How to Save Democracy from Silicon Valley, ha ... corriere.it Dazi, tasse, regole e privacy: Big tech strette fra Trump e UePoche industrie hanno corteggiato Donald Trump con l’assiduità di Big Tech. Milioni donati alla sua cerimonia di insediamento, visite alla residenza privata di Mar-a-Lago e alla Casa Bianca. Annunci ... ilsole24ore.com WS incerta, tbond venduti nel Fed day; Fed: tassi fermi, Powell resta nel board dopo fine mandato; Fed: Kevin Warsh verso la conferma alla presidenza; Big Tech: Meta aumenta le spese, Amazon premiata dal cloud; Corte Suprema colpisce legge per equità al - facebook.com facebook Microsoft non ha più l'esclusività nella vendita dei modelli di intelligenza artificiale di OpenAi, che ora potrà accordarsi più liberamente anche con le altre Big Tech x.com