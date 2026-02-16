Big Tech vuole il cloud sovrano europeo ma l’Ue cerca autonomia da Trump Abbandonare tecnologie Usa potrebbe essere impossibile

Big Tech insiste per creare un cloud “sovrano” europeo, ma l’Unione europea si impegna a ridurre la dipendenza dalle aziende statunitensi. La lotta tra le due parti si intensifica, mentre il settore del cloud computing si avvicina a quota 20 miliardi di euro, con i giganti americani pronti a conquistare il mercato.

Lo scontro tra Big Tech e l’Europa sale di colpi, mentre il mercato del Cloud supererà i 20 miliardi con i colossi americani decisi a divorare la torta. Nel Vecchio continente s’intravedono gli schieramenti in campo. Da una parte la Francia, decisa a tagliare il cordone ombelicale con le tecnologie made in Usa. Dall’altra la Germania, che sul servizio cloud si è legata alla statunitense Amazon. Neppure l’Italia sembra aver fretta di sganciarsi da Big Tech. Alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, il 14 febbraio, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato i dirigenti di Oracle, Amazon e Google, anche per discutere di servizi cloud, nel settore Difesa e nella gestione dei dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Airbus annuncia l'abbandono delle Big Tech per i propri dati, puntando su un cloud europeo sovrano.

