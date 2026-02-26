Trump | Big Tech costruite le vostre centrali per l’IA o bollette

Il presidente ha annunciato un piano che impone alle grandi aziende tecnologiche di sviluppare le proprie centrali elettriche, con l’obiettivo di contenere i costi energetici legati ai data center dedicati all’intelligenza artificiale. La proposta mira a cambiare le regole del settore, spostando l’onere della produzione di energia direttamente sulle aziende coinvolte. La decisione potrebbe avere ripercussioni significative sul settore tecnologico e sulla gestione delle risorse energetiche.

Il presidente Donald Trump ha lanciato un piano radicale per obbligare le grandi aziende tecnologiche a costruire le proprie centrali elettriche, una mossa che mira a ridurre l'impatto dei data center dell'intelligenza artificiale sulle bollette energetiche degli americani. La misura, presentata come un ratepayer protection pledge, sposta il peso infrastrutturale su chi genera la domanda energetica, evitando così aumenti delle tariffe fino al 36% per i cittadini. La decisione arriva in un momento critico: il consumo energetico dei data center sta mettendo sotto pressione la rete elettrica statunitense, con proiezioni che indicano un balzo dal 4% al 12% del consumo nazionale entro il 2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu

