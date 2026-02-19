Iran Usa pronti ad attaccare nel fine settimana | Trump riflette
L’Iran e gli Stati Uniti sono di nuovo vicini a un possibile conflitto, dopo che Trump ha annunciato di valutare un intervento militare nel weekend. La decisione nasce dal fallimento dei negoziati di Ginevra, che non hanno portato a un accordo sulle tensioni nucleari. Le autorità americane temono che Teheran possa accelerare il suo programma e decidano di rispondere con azioni più dure. La situazione resta tesa, mentre i diplomatici cercano di evitare un’escalation armata. Il rischio di un conflitto aumenta di ora in ora.
Dopo i colloqui di Ginevra chiusi senza intesa, lo stallo tra Washington e Teheran riporta in primo piano l’opzione militare. Secondo CNN e CBS News, le forze americane sono pronte a colpire già nel fine settimana, ma Donald Trump non ha ancora deciso. Il Pentagono ha rafforzato la presenza aerea e navale in Medioriente e avviato spostamenti precauzionali di personale. La Casa Bianca ammette progressi minimi nei negoziati, ma distanze ancora profonde, e valuta i rischi politici e militari di un’azione che potrebbe allargare il conflitto. Teheran replica con toni durissimi: la guida suprema Ali Khamenei minaccia di poter affondare le portaerei americane. 🔗 Leggi su Lapresse.it
L'esercito USA si è messo in posizione per un possibile attacco all'Iran, riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al NYT.
La potenza di fuoco darà agli Stati Uniti la possibilità di condurre una guerra aerea prolungata contro l'Iran della durata di settimane, invece di un singolo attacco, come avvenuto con il 'Midnight H
Washington sta valutando un'operazione militare contro l'Iran mentre negozia parallelamente un accordo sul nucleare. Secondo fonti del Pentagono, Trump non ha preso una decisione definitiva ma i militari hanno detto che sono pronti.