L’Iran e gli Stati Uniti sono di nuovo vicini a un possibile conflitto, dopo che Trump ha annunciato di valutare un intervento militare nel weekend. La decisione nasce dal fallimento dei negoziati di Ginevra, che non hanno portato a un accordo sulle tensioni nucleari. Le autorità americane temono che Teheran possa accelerare il suo programma e decidano di rispondere con azioni più dure. La situazione resta tesa, mentre i diplomatici cercano di evitare un’escalation armata. Il rischio di un conflitto aumenta di ora in ora.

Dopo i colloqui di Ginevra chiusi senza intesa, lo stallo tra Washington e Teheran riporta in primo piano l’opzione militare. Secondo CNN e CBS News, le forze americane sono pronte a colpire già nel fine settimana, ma Donald Trump non ha ancora deciso. Il Pentagono ha rafforzato la presenza aerea e navale in Medioriente e avviato spostamenti precauzionali di personale. La Casa Bianca ammette progressi minimi nei negoziati, ma distanze ancora profonde, e valuta i rischi politici e militari di un’azione che potrebbe allargare il conflitto. Teheran replica con toni durissimi: la guida suprema Ali Khamenei minaccia di poter affondare le portaerei americane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Usa pronti ad attaccare nel fine settimana: Trump riflette

Iran, per la Cnn gli Usa pronti ad attaccare nel fine settimana: Trump sta valutandoSecondo la CNN, gli Stati Uniti considerano un attacco contro l’Iran entro il fine settimana.

Iran, media: “Usa pronti ad attaccare già sabato, ma Trump non ha ancora deciso”Le fonti americane affermano che gli Stati Uniti sono pronti a lanciare un attacco contro l’Iran già da sabato, a causa delle tensioni crescenti nella regione.

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.