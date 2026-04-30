Trump contro Comey | il mistero del codice 8647 nello Studio Ovale

Il 30 aprile 2026, l’ex presidente ha accusato un ex funzionario di aver minacciato durante una conversazione nello Studio Ovale. In quella occasione, si è parlato di un codice numerico, 8647, che su Instagram viene interpretato come un possibile ordine di eliminazione del Presidente. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sui social, dove alcuni utenti hanno collegato il codice a questa presunta minaccia.

? Cosa sapere Trump accusa James Comey di minaccia nello Studio Ovale il 30 aprile 2026.. Il codice 8647 su Instagram viene interpretato come un ordine per eliminare il Presidente.. Washington, 30 aprile 2026: Donald Trump ha lanciato un attacco frontale contro l’ex direttore dell’Fbi James Comey durante un incontro nello Studio Ovale con gli astronauti della missione Artemis II, collegando le condotte del funzionario a minacce dirette tramite messaggi social. La tensione è esplosa nel cuore del potere esecutivo quando il Presidente ha affrontato la questione relativa a un post su Instagram pubblicato da Comey. Nel contenuto digitale, l’ex vertice dell’agenzia investigativa aveva disposto delle conchiglie in modo da formare la sequenza numerica 8647.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump contro Comey: il mistero del codice 8647 nello Studio Ovale Notizie correlate Chi è Louis Prevost, il fratello Maga del Papa che piace a Trump. Dai post contro a Biden alla foto nello Studio OvaleRoma, 13 aprile 29026 – Prevost, una famiglia cattolica con il cuore a stelle e strisce. Trump mostra il modellino del Bombardiere B-2 Spirit ai giornalisti nello Studio Ovale – Il video(Agenzia Vista) Usa, 17 marzo 2026 Il Presidente Usa Donald Trump mostra il modellino del Bombardiere B-2 Spirit ai giornalisti nello Studio Ovale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trump recita la Bibbia in diretta streaming; Re Carlo e Camilla in Usa, i reali accolti da Trump alla Casa Bianca; James Comey, mandato d'arresto per l'ex direttore dell'Fbi: è accusato di aver minacciato la vita di Trump; Quei sospetti su Hegseth: non dice tutta la verità a Trump?. Trump attacca ex direttore Fbi Comey: È un poliziotto corrottoWashington, 30 apr. (askanews) - Nello Studio Ovale, accanto agli astronauti della missione Artemis II, Donald Trump ha attaccato l'ex ... stream24.ilsole24ore.com Re Carlo III da Trump alla Casa Bianca, onori militari e l’incontro nello Studio ovale. Poi il discorso al CongressoRe Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il ... lapresse.it Prossima meta... la Casa Bianca Oggi l’equipaggio di NASA Artemis II incontra il Presidente Trump nello Studio Ovale. - facebook.com facebook Prossima meta... la Casa Bianca Oggi l’equipaggio di @NASAArtemis II incontra il Presidente Trump nello Studio Ovale. x.com