Trump mostra il modellino del Bombardiere B-2 Spirit ai giornalisti nello Studio Ovale – Il video

Il 17 marzo 2026, il Presidente degli Stati Uniti ha mostrato ai giornalisti nello Studio Ovale un modellino del Bombardiere B-2 Spirit. L'evento è stato ripreso in un video diffuso dall'Agenzia Vista, offrendo una visuale diretta sulla presentazione del velivolo militare. Nessun altro dettaglio sulle eventuali motivazioni o contesti dell'evento è fornito nel comunicato.

(Agenzia Vista) Usa, 17 marzo 2026 Il Presidente Usa Donald Trump mostra il modellino del Bombardiere B-2 Spirit ai giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» Referendum, Mario Monti: voto no. La premier Meloni: è la riforma di tutti Il viceministro Cirielli conferma l’incontro con l’ambasciatore russo: «La Farnesina ne era al corrente». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Trump come Lotito. Si addormenta nello Studio Ovale davanti alle telecamere: la reazione della bambina quando se ne accorge – Il videoSarà l’età che avanza, i mille impegni in agenda o le notti passate a occuparsi delle varie crisi in giro per il mondo, ma Donald Trump appare più... Tutti intorno al tavolo di Donald Trump, su X i commenti al video registrato nello Studio ovaleLa guerra in Medio Oriente continua a produrre effetti e tensioni anche molto lontano dal campo di battaglia. Altri aggiornamenti su Studio Ovale Donald Trump, video surreale: pastori evangelici pregano con lui nello Studio OvaleMomento virale per Donald Trump, circondato da pastori evangelici nello Studio Ovale che pregano insieme a lui. newsmondo.it Donald Trump, i pastori evangelici benedicono il presidente nello Studio Ovale: la scena surrealeUn momento di preghiera attorno a Donald Trump è diventato virale sui social. Il filmato, condiviso da Dan Scavino, assistente del presidente, mostra la scena all’interno dello ... leggo.it