Truffe digitali e nuove sfide | il piano del Ctcu per i consumatori

A Bolzano, il Comitato per la tutela dei consumatori ha presentato il rapporto d'attività 2025 dedicato alle truffe digitali in aumento. Nel documento vengono analizzati i casi più recenti e le strategie adottate per contrastare le frodi online. L'iniziativa mira a informare i consumatori sui rischi legati alle truffe digitali e a promuovere misure di prevenzione. La presentazione rappresenta un momento di aggiornamento sulle nuove sfide del settore.

? Cosa sapere Il Ctcu presenta a Bolzano il rapporto d'attività 2025 sulle truffe digitali crescenti.. Il piano prevede il potenziamento del Fake-Shop-Finder per proteggere i consumatori nel 2026.. Il 27 aprile la Consulta provinciale ha esaminato il rapporto d’attività 2025 del Centro tutela consumatori utenti, dove la direttrice Bauhofer ha illustrato un di crescenti raggiri digitali e nuove sfide per i cittadini di Bolzano. Tra le criticità emerse durante l’analisi dei dati dell’ultimo anno, spiccano le manovre ingannevoli che sfruttano la tecnologia: dal phishing ai falsi investimenti online, fino alle truffe dei cosiddetti nipoti, con un numero di persone coinvolte in costante aumento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffe digitali e nuove sfide: il piano del Ctcu per i consumatori Notizie correlate AI in medicina: tra gemelli digitali e nuove sfide eticheL’Aula magna del Palazzo del Rettorato ospiterà giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 13. Catanzaro e ANSC: Servizi demografici digitali con PNRR, tra semplificazione per i cittadini e nuove sfide operative.Catanzaro è al centro di un dibattito sulla transizione digitale dei servizi demografici. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Truffa Apple Pay: come funziona e come evitare la mossa svuota conto; Omni-phishing: cos’è e come riconoscere gli attacchi su più canali; Dalle multe mai prese alle bollette non riscosse: le truffe più diffuse; Navigare Sicuri: Guida Pratica contro le Truffe Digitali Moderne. Jesi Truffe digitali, difendersi dalle nuove insidie: l’incontro con la Polizia PostaleTecniche di adescamento e accorgimenti per non incappare nei raggiri, se ne è parlato all'evento organizzato da Auser Jesi Insieme, relatore l'Ispettore Michele Dal Checco ... qdmnotizie.it Come abbiamo imparato a riconoscere le truffe digitaliContenuti dell'articolo Mostra di più Napoli ha vissuto una trasformazione silenziosa ma profonda: quella digitale. Dallo smartphone utilizzato per pagare un caffè alle app per prenotare servizi, fino ... napolike.it Vairano Patenora – “Non è troppo tardi per imparare”: il corso gratuito contro le truffe digitali - facebook.com facebook