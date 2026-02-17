Catanzaro e ANSC | Servizi demografici digitali con PNRR tra semplificazione per i cittadini e nuove sfide operative

Catanzaro ha avviato un progetto per digitalizzare i servizi demografici, grazie ai fondi del PNRR, con l’obiettivo di rendere più semplici le pratiche per i cittadini. La città sta lavorando per offrire procedure online più rapide, ma si scontra anche con difficoltà tecniche e di gestione dei dati. Un esempio concreto è l’introduzione di un portale web dedicato alle richieste di certificati di nascita e di residenza, che dovrebbe ridurre le code agli uffici comunali.

Catanzaro e la Digitalizzazione dello Stato Civile: Una Sfida Aperta tra Innovazione e Dubbi. Catanzaro è al centro di un dibattito sulla transizione digitale dei servizi demografici. L’amministrazione comunale ha risposto alle critiche sollevate da alcuni consiglieri in merito all’adesione all’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC), un progetto nazionale sostenuto da fondi del PNRR che mira a modernizzare e semplificare l’accesso ai documenti anagrafici. La discussione ha acceso un confronto sulla trasparenza dell’investimento e sull’effettiva operatività del nuovo sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu

Documenti, servizi pubblici digitali, scuola e università, sanità, bollette: le novità nel decreto Pnrr sulla semplificazioneRoma, 29 gennaio 2026 – Il Consiglio dei Ministri approva oggi il decreto collegato alla revisione del Pnrr.

Servizi Demografici: riorganizzazione, digitalizzazione e Open Day per rispondere alle esigenze dei cittadiniIl Settore dei Servizi Demografici di Frosinone ha subito recenti interventi di riorganizzazione e digitalizzazione, mirati a migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi offerti ai cittadini.

