Con l’arrivo della stagione estiva, aumentano le prenotazioni di strutture e viaggi per le ferie del 2026, ma si registrano anche nuovi tentativi di truffa legati ai pagamenti. Le autorità segnalano un incremento di casi in cui utenti vengono ingannati durante il processo di prenotazione, spesso attraverso offerte fasulle o richieste di pagamenti anticipati non conformi alle procedure ufficiali. È consigliato prestare attenzione e verificare sempre le fonti prima di procedere con le transazioni.

Mentre ci avviciniamo alle vacanze estive, si moltiplicano le prenotazioni di strutture e viaggi e, con esse, anche nuovi tentativi di truffa a danno degli utenti. Nelle ultime settimane sono giunte diverse segnalazioni di fittizi messaggi su cellulare e via mail riguardo la conferma di fantomatici pagamenti per "fermare" hotel e appartamenti già fissati. L'avviso è stato diramato dal gruppo ING, sottolineando come i malviventi si presentino credibilmente come membri dell'istituto di credito e invitino ad aprire link allo scopo di svuotare il conto dei malcapitati. "Conferma il pagamento per la vacanza", come funziona...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Truffa sui pagamenti per le vacanze, attenzione alle prenotazione per l’estate 2026

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