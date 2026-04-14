Messaggi ingannevoli su presunte irregolarità o mancati pagamenti | Attenzione ai tentativi di truffa sulla Tari

Recentemente, sono stati segnalati a Ortona messaggi inviati via SMS e WhatsApp che avvisano di presunte irregolarità o mancati pagamenti della Tari. Questi messaggi sono stati definiti ingannevoli e sembrano mirare a truffare i cittadini, che sono stati invitati a prestare attenzione a questi tentativi. Nessuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità è stata ancora resa nota riguardo a queste segnalazioni.

Tentativi di truffa attraverso messaggi ingannevoli, inviati tramite sms e WhatsApp, relativi a presunte irregolarità o mancati pagamenti della Tari (Tassa sui rifiuti) sono stati segnalati nelle ultime ore a Ortona.A mettere in guardia i cittadini è il Comune: i messaggi, con toni urgenti e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Finti messaggi su Tari e Imu, l'alert del Comune: "Tentativi di truffa, fate attenzione"Il Comune di Lucera comunica ufficialmente che l'ufficio tributi non utilizza WhatsApp, Sms o altri canali informali per notificare ai contribuenti... Attenzione a falsi sms sulla TARI, segnalati diversi tentativi di truffaIn questi giorni l’URP e l’Ufficio Ica-Tari del Comune di Fiorano Modenese hanno registrato diverse segnalazioni di cittadini preoccupati per avere...