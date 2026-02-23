La truffa delle vacanze | attenzione ai messaggi in arrivo dopo la prenotazione del viaggio

Una truffa online ha colpito i viaggiatori che prenotano le vacanze tramite siti web. La causa è l'invio di messaggi fraudolenti dopo aver completato la prenotazione. I truffatori sfruttano l'interesse delle persone per le vacanze estive, inviando comunicazioni ingannevoli che chiedono pagamenti aggiuntivi o dati personali. Un dettaglio importante è che molti utenti si sono trovati senza servizi o risposte dopo aver interagito. La polizia postale invita a prestare attenzione ai messaggi sospetti.

Nuova campagna di phishing segnalata dalla polizia postale. Come funziona la truffa online Nuova truffa online segnalata dalla polizia postale. Questa volta a essere colpiti sono i viaggiatori che prenotano le vacanze su internet. "La vittima - spiegano dalla polizia postale - ha realmente effettuato una prenotazione e l'importo indicato nel messaggio fraudolento corrisponde esattamente alla cifra concordata con l'agenzia o con la piattaforma. Questo elemento rende la comunicazione particolarmente credibile e insidiosa. Nel messaggio viene richiesto di effettuare un nuovo versamento urgente, spesso indicato come 'pagamento prioritario' o 'riaccredito necessario', verso un conto corrente differente da quello ufficiale". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Truffa del finto appuntamento sanitario: attenzione ai messaggi trappola sui cellulariL’Azienda sanitaria della Toscana Nord Ovest avvisa i cittadini di fare attenzione ai messaggi trappola inviati sui cellulari.

Asl Bari: attenzione ai messaggi truffa Esortazione ai cittadini, denunciateLa ASL Bari avvisa i cittadini di prestare attenzione ai messaggi truffa di tipo “smishing”.

