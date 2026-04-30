Recentemente è circolato un messaggio che annuncia la disponibilità di quasi ventidue mila punti sulla Carta Fidaty di Esselunga, con l’indicazione che sono in scadenza e pronti per essere riscattati. Il testo dell’SMS promette un premio allettante, spingendo i destinatari a seguire un link o a fornire dati personali. Si tratta di una truffa che sfrutta l’interesse dei consumatori verso i premi fedeltà per raccogliere informazioni o svuotare conti.

Un SMS, pochi secondi di lettura e la promessa di un premio allettante: “21.980 punti accumulati” sulla Carta Fidaty Esselunga pronti per essere riscattati. È così che molti utenti stanno cadendo nella nuova truffa online che sfrutta il nome della catena di supermercati per sottrarre dati personali e denaro. Un meccanismo come sempre costruito su urgenza e credibilità, che sta circolando rapidamente in tutta Italia. La truffa dei punti Esselunga: l’inganno dei “21.980 punti”. Tutto parte da un SMS (in alcuni casi un’e-mail) che si presenta in tutto e per tutto come una comunicazione ufficiale di Esselunga. Tono formale, grafica plausibile e una cifra di punti che appare realistica, ma allo stesso tempo molto allettante.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Truffa dei punti Esselunga, SMS dei “21.980 punti in scadenza”: come non farsi svuotare il conto

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