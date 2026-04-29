Negli ultimi giorni si è diffusa una truffa online che utilizza il nome di una nota catena di supermercati e il suo programma fedeltà. Un messaggio falso invita i clienti a cliccare su un link per ricevere punti bonus, ma in realtà svuota il conto corrente o la carta di pagamento. La frode sfrutta l’attenzione dei consumatori verso le offerte e i programmi di fidelizzazione.

Negli ultimi giorni si sta diffondendo una nuova truffa online che sfrutta il nome di Esselunga e, in particolare, il programma fedeltà Carta Fidaty. Tutto parte da un messaggio apparentemente credibile che informa l’utente della presenza di “21.980 punti accumulati” in scadenza, invitandolo a cliccare su un link per riscattarli immediatamente. Il testo è credibile, sfrutta il nome della catena ma rimanda a un sito falso. È qui che scatta l’inganno svuota conto. Come funziona la nuova truffa dei punti Esselunga. Il meccanismo è quello classico del phishing, ma con elementi sempre più sofisticati. Il testo è curato, il numero di punti indicato è plausibile e la comunicazione sembra arrivare direttamente dall’azienda.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Truffa dei punti Esselunga con un messaggio falso svuota conto, come difendersi

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