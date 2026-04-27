La truffa dei punti Esselunga | tutto inizia dal messaggio 21.980 punti accumulati sulla Carta Fidaty

Negli ultimi giorni sono state segnalate numerose persone che hanno ricevuto un messaggio tramite SMS o email da parte di Esselunga, in cui si parla di aver accumulato 21.980 punti sulla Carta Fidaty. Il messaggio invita a cliccare su un link per verificare i punti o ricevere premi, ma in alcuni casi si è scoperto che si tratta di una truffa volta a ottenere dati personali o denaro.

Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di un messaggio proveniente da Esselunga che parla di “21.980 punti accumulati” sulla Carta Fidaty. Abbiamo verificato il messaggio: è una truffa, evitate di cliccare su qualsiasi link.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Punti della carta di credito a rischio per la nuova truffa amazonl’analisi descrive una frode che sfrutta l’opzione “Shop with Points” di amazon, mettendo in evidenza come i punti premi delle carte di credito... Sinner al quinto posto di sempre per punti accumulati nel ranking ATP: i quattro che lo precedonoMattoncino dopo mattoncino, Jannik Sinner continua a raggiungere nuovi traguardi prestigiosi e sta entrando progressivamente nel gotha del tennis...