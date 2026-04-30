Truffa da 41mila euro a coniugi anziani coppia finisce agli arresti

Due anziani residenti a Senigallia sono stati vittime di una truffa che ha portato al furto di oltre 41.000 euro. La coppia ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Le autorità hanno poi arrestato due persone sospettate di aver preso parte alla frode. La vicenda si è conclusa con l’arresto degli sospettati, dopo aver accumulato prove durante le indagini.

Truffa da oltre 41mila euro ai danni di una coppia di anziani residenti a Senigallia, in provincia di Ancona. E’ quella messa a segno da Nicola Volpicelli e Francesca Di Domenico, rispettivamente di 43 e 39 anni residenti a Gricignano d’Aversa, arrestati dalla polizia a Cassino.I fatti sono.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Truffa agli anziani col trucco del finto carabiniere, intercettata coppia in fuga con 40.000 euro di gioielliUna spietata truffa ai danni di una coppia di anziani è stata sventata grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Truffa del finto poliziotto a Treviso, coniugi anziani truffati per centinaia di euro e oggetti preziosiUn arresto con restituzione di denaro e gioielli, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Treviso, dove un giovane è stato... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ho arrestato suo figlio, ha nascosto qui la refurtiva: falso carabiniere truffa anziana; TUTTI I NOMI. Maxi sequestro da 30 MILIONI alla società che rifornisce i supermercati CONAD: 29 INDAGATI. Truffa da 41mila euro a coniugi anziani, coppia finisce agli arrestiI due intercettati a Cassino dopo il colpo a Senigallia. Con la tecnica della finta rapina in gioielleria si sono fatti consegnare soldi e preziosi ... casertanews.it Reggio Emilia, truffa da 10mila euro per incontrare Achille Lauro: due denunceL’accusa è di concorso in truffa: 10mila euro per un incontro con il cantante Achille Lauro. Due bonifici effettuati tra il 21 e il 22 agosto e il dubbio di un inganno all’ulteriore richiesta di altri ... tg24.sky.it Nel Messinese un agriturismo spacciato per azienda agricola: sequestro da 83.500 euro per truffa sui fondi PNRR https://gazzettadelsud.it/p=2203145 - facebook.com facebook