La finta banca una truffa da migliaia di euro scoperta nel Palermitano
Tre persone sono state denunciate per aver gestito una finta banca nel Palermitano, causando perdite di migliaia di euro. Il sistema truffaldino coinvolgeva sedi operative tra Torino, Pozzuoli e Villabate, che collaboravano per ingannare le vittime. I carabinieri di Castellana Sicula hanno scoperto il funzionamento dell’organizzazione e sequestrato documenti e computer durante le perquisizioni, ordinate dalla Procura di Termini Imerese. L’indagine ha portato alla luce un’attività ben organizzata, con ruoli precisi tra i diversi soggetti coinvolti.
Tre denunciati, tra Torino, Pozzuoli e Villabate: è un sistema accuratamente organizzato, con basi operative dislocate in più aree del territorio nazionale e ruoli ben definiti, quello della 'finta banca' emerso dall’indagine condotta dai carabinieri della stazione carabinieri di Castellana Sicula, con la direzione della Procura della Repubblica di Termini Imerese che ha disposto le perquisizioni personali e domiciliari. Il modus operandi La vittima riceveva un messaggio apparentemente proveniente dal proprio istituto di credito, con l’avviso di un’operazione sospetta e l’invito a contattare un numero indicato.🔗 Leggi su Feedpress.me
