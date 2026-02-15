Via Verdi rubano i gioielli a una coppia di anziani con la truffa del finto carabiniere | indaga la polizia

Un truffatore ha rubato i gioielli a una coppia di anziani in via Verdi, a causa di una falsa telefonata di un falso carabiniere. La polizia indaga sull’episodio avvenuto ieri, sabato 14 febbraio, nel quartiere Borgo Cappuccini. La coppia, sorpresa da una telefonata che annunciava un controllo, ha consegnato i preziosi al malintenzionato che si è presentato come ufficiale delle forze dell’ordine.

L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri sabato 14 febbraio. Un vicino, sentite le urla, ha tentato di fermare un uomo ma non ci è riuscito Ancora una truffa a danno di una coppia di anziani. È successo nella giornata di ieri, sabato 14 febbraio, nella zona di via Verdi, quartiere Borgo Cappuccini. I malviventi secondo quanto ricostruito si sarebbero spacciati per finti carabinieri, riuscendo a farsi consegnare dai due coniugi i gioielli che tenevano nascosti in casa per un valore ancora da quantificare. Stando a quanto emerso la coppia di anziani ha ricevuto nel primo pomeriggio una telefonata dove una persona, spacciandosi per un carabiniere, ha riferito loro che a breve i due avrebbero ricevuto a casa un controllo con l'obiettivo di dover quantificare l'oro presente nell'appartamento.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Un’83enne di Noceto è caduta nella trappola di un finto carabiniere e ha perso soldi e gioielli.

