Truffa agli anziani a Casalnuovo | rubati fusti di olio in cantina

A Casalnuovo di Napoli, una coppia di anziani ottantenni è stata vittima di una truffa durante la quale sono stati rubati alcuni fusti di olio dalla cantina di casa. L’episodio si è verificato recentemente, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili. Nessuna delle parti coinvolte ha riportato ferite o danni fisici, ma i danni materiali sono ancora da quantificare.

Ancora una truffa ai danni di una coppia di anziani ottantenni. Questa volta i mal capitati sono residenti a Casalnuovo di Napoli.Due anziani coniugi hanno subito un furto di fusti di olio che avevano depositato in cantina, posta al di sotto della loro casa di campagna dove vivono. La casa è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Tentata truffa ad anziani a Pescara: i malfattori fuggono per la presenza delle telecamere

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