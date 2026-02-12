Rifiuti speciali batterie e fusti d' olio abbandonati | imprenditore nei guai

Un imprenditore di Recco si trova nei guai. I carabinieri forestali hanno scoperto un deposito di rifiuti speciali e batterie abbandonate, oltre a fusti di olio sversati nell’area. L’uomo è stato denunciato per aver depositato illegalmente materiali pericolosi.

Un imprenditore è stato denunciato a Recco dai carabinieri forestali che hanno scoperto un deposito illecito di rifiuti pericolosi e sversamenti oleosi. I militari del nucleo forestale di Rapallo, durante alcuni controlli, hanno individuato e svolto accertamenti in un immobile di Recco, utilizzato impropriamente come deposito di rifiuti speciali. L'operazione è stata avviata durante le verifiche nelle pertinenze di un edificio nelle disponibilità di una società operante nel settore ferramenta. Qui è stato trovato un ingente quantitativo di materiali in disuso, riconducibili all'attività d'impresa: macchinari agricoli dismessi, rifiuti vari e rifiuti speciali pericolosi tra cui batterie al piombo esauste e fusti di olio minerale esausto che si era parzialmente riversato sul suolo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Recco forestali

I carabinieri del nucleo forestale di Riparbella hanno concluso un'indagine su un caso di abbandono illecito di rifiuti, tra cui amianto, nel bosco della zona.

I rifiuti abbandonati nelle campagne di Alife hanno portato a un intervento delle autorità.

Ultime notizie su Recco forestali

