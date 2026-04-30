Una madre ha deciso di controllare il portafoglio del figlio, trovando alcune sostanze stupefacenti. Dopo aver deciso di seguirlo, ha scoperto che il giovane era entrato in contatto con un sospetto spacciatore nella zona della Martesana. La donna ha quindi presentato denuncia alle autorità, riferendo di aver trovato droga e di aver individuato una possibile rete di spaccio nella zona.

Per qualche giorno si è trasformata in una detective. Ha pedinato il figlio, che da qualche mese le dava troppi pensieri, ed è arrivata a Medo, uno spacciatore attivo nell’area della Martesana. Poi, quando ha trovato altre prove, l’11 febbraio 2023, è andata alla caserma di Vimodrone, denunciando il giro di droga che coinvolgeva proprio il suo ragazzo come cliente e assuntore abituale. È dalla testimonianza - e dalla personale attività di "indagine" di una madre spaventata - che i carabinieri della Compagnia di Sesto hanno potuto sgominare la banda dei boschi e un altro gruppo di pusher: due italiani e quattro stranieri, di età compresa tra...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trova la droga nel portafogli del figlio. Madre denuncia: pusher in trappola

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