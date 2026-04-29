Arrestate chi dà la droga a mio figlio | l’esasperazione di una madre il blitz fra Sesto San Giovanni e Monza 6 pusher in manette

Nella provincia di Milano, i carabinieri hanno arrestato sei persone tra i 21 e i 45 anni con l’accusa di spaccio di droga. Gli arresti sono stati effettuati in un’operazione che ha coinvolto le città di Sesto San Giovanni e Monza. L’intervento è stato avviato dopo le denunce di una madre, che si era rivolta alle forze dell’ordine chiedendo di intervenire contro chi forniva sostanze stupefacenti a suo figlio.

Sesto San Giovanni (Milano), 29 aprile 2026 – I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sei persone, tra i 21 e i 45 anni, accusate di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Monza, ha individuato due distinti gruppi criminali attivi nella vendita di cocaina tra le province di Milano e Monza Brianza. MILANO 30052014 - REATI MINORI PENA RIDOTTA PICCOLO SPACCIO DROGA - COCAINA - STUPEFACENTE STUPEFACENTI PUSHER SPACCIATORI SPACCIATORE SCAMBIO SOLDI BANCONOTE FOTOSTOCK BUSTINA DOSE - FOTO SALERNONEWPRESS La rete dei Comuni . L’indagine è partita nel 2023 dalla denuncia della madre di un giovane assuntore a Vimodrone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Arrestate chi dà la droga a mio figlio”: l’esasperazione di una madre, il blitz fra Sesto San Giovanni e Monza, 6 pusher in manette Notizie correlate Doppio blitz contro lo spaccio di droga fra Montemurlo e Calenzano: due in manettePRATO – Un asse internazionale dello spaccio che dal Nord America arrivava dritto nel distretto pratese e un corriere calabrese con il carico... Schianto sulla Milano-Torino fra Sesto San Giovanni e Cormano: muore motociclistaMilano, 3 aprile 2026 – Schianto mortale sul tratto milanese della A4 Venezia-Torino: a perdere la vita un motociclista – l’età ancora non è stata... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Blitz in Posta, rapinatori entrano con la pistola spianata (e rubano 80mila euro): tre arresti; Sesto, arrestate 3 persone per una rapina in posta: una di loro è di Cusano -; Sesto, presa la gang delle coltellate al Rondò. Arriva anche l’ordinanza coprifuoco; Rapina alle Poste di Solonghello: tre arresti dopo le indagini dei carabinieri. Sesto San Giovanni, bruciò la compagna con l'alcol: 9 anni e 4 mesi in carcereSesto San Giovanni (Milano), 25 Febbraio 2026 - Aveva cosparso di alcol la compagna seduta al tavolo e poi aveva appiccato il fuoco. Per questa vicenda, accaduta nella notte tra il 27 e il 28 aprile ... ilgiorno.it Sesto San Giovanni, cosparse di alcol la compagna e le diede fuoco: condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusionePrese una bottiglia di alcol, vuotò il contenuto addosso all’amante e diede fuoco. La donna venne soccorsa dai carabinieri, in strada, con ustioni al petto e sull’addome. Per Younes El Aslaoui, ... milano.corriere.it Subito dopo l’evento di Sesto San Giovanni, mi sposterò a Milano Bicocca e vi aspetto numerosi alle 20:30 presso UCI Cinemas @ucicinemasit di Milano Bicocca Village per l’anteprima nazionale del nostro nuovo film Underground Distribution #Anomalia, dir - facebook.com facebook