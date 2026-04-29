Mamma trova la coca nel portafogli del figlio e denuncia | smantellate due bande di pusher

A febbraio 2023, una donna ha presentato denuncia dopo aver scoperto una dose di cocaina nel portafogli di suo figlio. L'episodio ha portato all'arresto e alla successiva smantellamento di due gruppi di pusher coinvolti nel traffico di droga. Le autorità hanno sequestrato sostanze e arrestato diversi individui ritenuti responsabili delle attività illecite. L'inchiesta ha portato alla luce un giro di spaccio nel territorio.

A febbraio 2023 la denuncia dettagliata di una mamma che aveva trovato una dose di cocaina nel portafogli figlio. Poi le indagini dei carabinieri e, infine, nelle scorse ore, le manette.Nei guai sei persone tra i 21 e i 45 anni (uno arrestato e trasferito in carcere, due agli arresti domiciliari.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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