I militari della guardia di finanza di Como hanno fermato un’auto con targa svizzera in Centro Valle Intelvi. La vettura, rubata in Svizzera, trasportava più di 35 grammi di cocaina. È stato un controllo di routine, ma il risultato finale ha sorpreso tutti.

Intervento della guardia di finanza in Centro Valle Intelvi: droga nascosta sotto il sedile, veicolo segnalato per furto dall’autorità elvetica L’operazione rientra nell’ambito delle attività di vigilanza doganale di retro-valico lungo la linea confinaria con la Confederazione elvetica A seguito del rinvenimento della sostanza stupefacente, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare a Porlezza, dove l’uomo risiede, trovando un ulteriore grammo di marijuana. Nel frattempo, dagli accertamenti nelle banche dati in uso al Corpo è emerso un dettaglio ancora più grave: il veicolo risultava segnalato dall’autorità elvetica per furto, avvenuto lo scorso 1° febbraio.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Confine

Questa mattina, i carabinieri di Como hanno fermato un’auto proveniente dalla Svizzera.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Como Confine

Argomenti discussi: Controllo di routine al confine, ma il finale è da film: auto rubata in Svizzera con oltre 35 grammi di cocaina; esi, nel mirino l’alcol ai minori: controlli a tappeto e sanzioni ai locali; Alla guida dello scooter con la patente revocata da oltre 15 anni: multato di oltre 6mila euro a Rivoli; Fermato per un controllo, in auto aveva 40 grammi di cocaina: 20enne milanese arrestato in Ossola.

Avellino, un chilo di cocaina e 11mila euro in contanti nascosti in casa: arrestato 36enneAVELLINO (rgl) – Un controllo di routine che si trasforma in un’operazione antidroga e porta al sequestro di quasi un chilo di cocaina. È il bilancio dell’intervento dei carabinieri della compagnia di ... ilgiornalelocale.it

Fermato per un controllo, in auto aveva 40 grammi di cocaina: 20enne milanese arrestato in OssolaL'arresto è avvenuto al termine di un controllo di routine: i militari hanno fermato un'auto con a bordo tre persone, e durante l'ispezione hanno trovato addosso a uno dei passeggeri, il 20enne ... novaratoday.it

Durante un controllo di routine, l’uomo avrebbe puntato l’auto contro i poliziotti a forte velocità, travolgendoli e provocando loro gravi traumi agli arti. https://primabergamo.it/cronaca/mozzanica-in-arresto-per-investimento-di-due-agenti-a-roma/ - facebook.com facebook

Nell'ambito di un controllo di routine da parte del fornitore, sono stati riscontrati difetti di produzione negli alimentatori per le lampade LED Neonail di Cosmo Group Sp. z o.o. corporate.migros.ch/it/news/migros… x.com