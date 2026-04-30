Alessio Finocchi, della Stefan, e Pietro Capuccilli, della Faga Gioielli, hanno vinto il Trofeo Lago dell’Accesa, valido anche per il campionato toscano Acsi. La competizione si è svolta nella regione toscana e ha visto la partecipazione di diversi atleti. La vittoria permette ai due di aggiudicarsi anche la maglia di campione toscano Acsi di quest’anno. La gara si è conclusa con la premiazione dei vincitori.

Alessio Finocchi della Stefan e Pietro Capuccilli della Faga Gioielli vincono il ’Trofeo Lago dell’Accesa’, valido quest’anno anche per l’assegnazione della maglia di campione toscano Acsi. Il tracciato in linea di 70 chilometri, ha avuto inizio dalla località Grilli di Gavorrano con 97 corridori al via. Nella prima partenza subito un ritmo elevato con protagonista Bernardo Angiolini, poi ripreso sulla salita di Capanne dove si sono avvantaggiati una venticinquina che si sono giocati la vittoria in volata. Ai 300 metri forcing poderoso di Alessio Finocchi. Nella seconda partenza ha vinto Pietro Capuccilli batttendo Roberto Benedetti della Stefan, e Adriano Nocciolini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trofeo valido per il campionato toscano acsi. ’Accesa’, vincono Finocchi e Capuccilli

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