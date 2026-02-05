MANIFESTAZIONE ’ACSI’ Trofeo Bastione Fortezza Sciamanna sorprende tutti

Emanuele Sciamanna dell’Olimpia Cycling Team ha vinto il Trofeo Bastione Fortezza, una gara di ciclismo amatoriale a Gavorrano. L’atleta ha deciso la corsa con uno scatto deciso negli ultimi metri dell’ultima salita, sorprendendo tutti i suoi avversari. La manifestazione si è svolta al Grilli e ha visto una buona partecipazione di ciclisti amatoriali.

Uno scatto perentorio sull’ultima salita è valso a Emanuele Sciamanna dell’ Olimpia Cycling Team la vittoria del Trofeo Bastione Fortezza gara di ciclismo amatoriale andata in scena al Grilli di Gavorrano. La manifestazione targata Acsi è stata organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della Provincia e Comune di Gavorrano con il sostegno di Banca Tema e della ditta Big Mat di Maurizio Scarpelli. Sessantasei atleti al via alcuni di questi di assoluto valore nazionale. Unica partenza data alle 9.30 e subito i soliti tentativi di andare in fuga con scatti e contro scatti sino a quello che ha caratterizzato tutta la gara sino alle battute finali, quando il tentativo, che sembrava andare in porto, non è stato ripreso dal gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MANIFESTAZIONE ’ACSI’. Trofeo Bastione Fortezza. Sciamanna sorprende tutti Approfondimenti su Trofeo Bastione Fortezza Scala dei Turchi, Romeo e Sammatrice dominano la seconda edizione del trofeo podistico Acsi Unesco, 200 mila euro al progetto «Di fortezza in fortezza»: Bergamo punta a un turismo più sostenibile Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Trofeo Bastione Fortezza Argomenti discussi: Trofeo Bastione Fortezza, Sciamanna si mette alle spalle il gruppo di testa. Ciclismo, Sciamanna conquista il trofeo Bastione FortezzaEmanuele Sciamanna della Olimpia Cycling Team si aggiudica il trofeo Bastione Fortezza gara di ciclismo amatoriale andata in scena domenica mattina al Grilli di Gavorrano. La manifestazione targata Ac ... corrieredimaremma.it Regolamentazione del traffico in occasione della gara ciclistica del 01.02.2026 denominata trofeo bastione fortezza facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.