Bit 2026 | Turismo italiano alla scoperta del patrimonio nascosto tra esperienze e nuovi viaggiatori

La 46esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano si sta svolgendo a Rho-Fiera e quest’anno mette al centro il viaggiatore. Per tre giorni, operatori e visitatori discutono di come riscrivere il modo di fare turismo, puntando sull’esperienza personale e sui nuovi viaggiatori. La fiera si trasforma in un laboratorio di idee, con molti spazi dedicati a scoprire il patrimonio nascosto e a proporre nuove rotte per il turismo italiano.

Bit 2026: Il Viaggio Riscritto, le Persone al Centro della Scena. La 46esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano, in corso a Rho-Fiera Milano dal 10 al 12 febbraio 2026, pone al centro del dibattito il viaggiatore e l'esperienza di viaggio, trasformando la manifestazione in un vero e proprio laboratorio di idee per il futuro del settore. Con oltre mille espositori provenienti da 54 Paesi, e una forte presenza di operatori internazionali, Bit 2026 si configura come un osservatorio privilegiato sulle tendenze emergenti e un motore di crescita per il turismo italiano. L'edizione 2026 di Bit si apre con una consapevolezza rinnovata: il turismo non è più solo spostamento fisico, ma una complessa narrazione di esperienze, emozioni e scoperte.

