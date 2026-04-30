A Trigoria, gli allenamenti continuano con intensità crescente in vista della partita contro la Fiorentina, prevista per lunedì 4 maggio. Nella sessione odierna, Konè e Vaz si sono allenati con il gruppo, rafforzando le possibilità di essere disponibili per la sfida. La squadra lavora per prepararsi al meglio alla prossima gara, mantenendo alta la concentrazione.

A Trigoria i motori restano accesi e l’intensità aumenta. La preparazione per la partita contro la Fiorentina in programma per lunedì 4 maggio prosegue. Il gruppo si è allenato nel pomeriggio per una sessione che ha alternato lavoro fisico e tattico. Tutte strategie fondamentali per arrivare al meglio a uno scontro diretto importante per il destino europeo del club. La seduta è iniziata con una serie di esercizi tecnico-atletici organizzati dal centro sportivo. In seguito si sono concentrati sull’allenamento del possesso palla in spazi stretti. Durante la partitella finale sono arrivate però le indicazioni più interessanti da parte dell’allenatore, sia sul fronte dei recuperi che su quello delle nuove preoccupazioni mediche.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Trigoria, Konè e Vaz in gruppo verso la sfida con la Fiorentina

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