Roma test e gol a Trigoria | Koné vede la Cremonese ansia Dovbyk

Gianluca Koné ha osservato da vicino la partita tra Roma e Cremonese, concentrandosi sulle strategie di Dovbyk, mentre la squadra di Gasperini lavora per recuperare i giocatori chiave. Durante l’allenamento a Trigoria, i giocatori hanno svolto prove di movimento e tiri in porta, cercando di migliorare le proprie prestazioni. La Roma si prepara al prossimo impegno con un occhio alla condizione fisica dei suoi attaccanti, in attesa di valutare le risposte degli infortunati. La sfida contro la Cremonese si avvicina, e i tifosi sono in attesa di novità.

La Roma di Gian Piero Gasperini riaccende i motori a Trigoria tra segnali di ripresa e una gestione cautelativa dell’infermeria in vista del posticipo della ventiseiesima giornata contro la Cremonese. Il test amichevole svolto al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ contro l’ Atletico Lodigiani si è concluso con un perentorio 4-0, regalando indicazioni pesanti sullo stato di forma dei singoli. La notizia di giornata riguarda Manu Koné, tornato a pieno regime nel gruppo e autore di una rete nel collaudo infrasettimanale, insieme a Neil El Aynaoui e alla doppietta di Mattia Della Rocca. Mentre una parte della rosa ha osservato un normale piano di scarico, tra cui i pilastri Mancini, Ndicka, Pellegrini e l’esterno Malen, resta alta l’attenzione sulla lista dei lungodegenti e degli acciaccati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

