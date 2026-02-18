Roma test e gol a Trigoria | Koné vede la Cremonese ansia Dovbyk
Gianluca Koné ha osservato da vicino la partita tra Roma e Cremonese, concentrandosi sulle strategie di Dovbyk, mentre la squadra di Gasperini lavora per recuperare i giocatori chiave. Durante l’allenamento a Trigoria, i giocatori hanno svolto prove di movimento e tiri in porta, cercando di migliorare le proprie prestazioni. La Roma si prepara al prossimo impegno con un occhio alla condizione fisica dei suoi attaccanti, in attesa di valutare le risposte degli infortunati. La sfida contro la Cremonese si avvicina, e i tifosi sono in attesa di novità.
La Roma di Gian Piero Gasperini riaccende i motori a Trigoria tra segnali di ripresa e una gestione cautelativa dell’infermeria in vista del posticipo della ventiseiesima giornata contro la Cremonese. Il test amichevole svolto al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ contro l’ Atletico Lodigiani si è concluso con un perentorio 4-0, regalando indicazioni pesanti sullo stato di forma dei singoli. La notizia di giornata riguarda Manu Koné, tornato a pieno regime nel gruppo e autore di una rete nel collaudo infrasettimanale, insieme a Neil El Aynaoui e alla doppietta di Mattia Della Rocca. Mentre una parte della rosa ha osservato un normale piano di scarico, tra cui i pilastri Mancini, Ndicka, Pellegrini e l’esterno Malen, resta alta l’attenzione sulla lista dei lungodegenti e degli acciaccati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Allenamento Roma, riecco Kone: buone notizie dal test amichevole a Trigoria contro l’Atletico LodigianiKone si è allenato di nuovo con la Roma dopo aver recuperato dall’infortunio.
Trigoria sorride: Dybala vede la Cremonese e Wesley evita il peggioGian Piero Gasperini sorride a Trigoria dopo il pareggio contro il Napoli, che ha portato un punto importante alla Roma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il fattore Malen, il bomber che mancava alla Roma: i numeri di un impatto da sogno; Numeri mica Malen: già 25 tiri in porta e 5 gol con la Roma; Si apre con un successo di prestigio il 2026 delle Azzurrine, Francia battuta con i gol di Mosciatti e Iiriti; Napoli-Roma 2-2: super Malen illude Gasperini, poi Alisson entra e agguanta il pari nel finale.
Roma, Manu Koné è tornato: amichevole a Trigoria con goal. Dybala e Soulé ancora outArrivano buonissime notizie per Gian Piero Gasperini dai campi di Trigoria dove oggi è andato in scena un test amichevole contro l'Atletico Lodigiani. L'obiettivo era quello di prepararsi alla sfida c ... calciomercato.com
Trigoria – Test amichevole contro la Lodigiani vinto 4-0. Kone in gol e recuperato. Differenziato per Dybala, Soulè ed HermosoAllenamento di oggi. Test amichevole contro l’Atletico Lodigiani per una parte della squadra. Risultato 4-0. Gol di Kone, doppietta per El […] ... insideroma.com
Test con l’Ischia, focus su McTominay Il Napoli prepara la sfida contro la Roma con un allenamento congiunto contro l’Ischia Calcio a Castel Volturno. Occhi puntati anche su Scott McTominay, uscito acciaccato dall'ultima gara di campionato con il Genoa e facebook