Il Comune di Trieste ha deciso di sospendere un finanziamento di 342 mila euro destinato alla Pallacanestro Trieste a causa della mancanza di un piano dettagliato. La cifra, precedentemente approvata, non verrà più erogata fino a quando la società non presenterà i documenti richiesti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'amministrazione comunale. La questione riguarda esclusivamente il mancato rispetto delle procedure richieste per l'erogazione dei fondi pubblici.

? Cosa sapere Il Comune di Trieste blocca 342 mila euro alla Pallacanestro Trieste per mancanza di piano.. Il mancato versamento mette a rischio la gestione del club entro la scadenza del 30 giugno.. Il Comune di Trieste blocca il versamento di 342 mila euro alla Pallacanestro Trieste, citando l’assenza di un piano di sviluppo per l’impianto sportivo che la società non ha potuto redigere per mancanza di dati tecnici comunali. La frattura tra l’amministrazione cittadina e la dirigenza del club è diventata pubblica attraverso una nota firmata dal general manager Michael Arcieri. Il punto della discordia riguarda un contributo economico fondamentale per la gestione del palazzetto, un fondo che la società si aspettava di incassare tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026, ma che resta fermo nei cassetti del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, stop ai 342mila euro: crisi aperta con la Pallacanestro

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