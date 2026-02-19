Pagelle EA7 Olimpia Milano dopo la sfida con Pallacanestro Trieste

L’incontro tra EA7 Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste si è concluso con una vittoria sofferta per i milanesi, che hanno sofferto fino all’ultimo secondo. La partita è stata molto combattuta, con scambi di canestri e grande intensità in campo. Milano ha mostrato una buona organizzazione, ma ha anche commesso errori importanti. I giocatori di entrambe le squadre hanno dato il massimo, cercando di conquistare la qualificazione. La sfida si è chiusa con un risultato incerto, lasciando tutti in attesa di vedere cosa succederà nel prossimo turno.

Nel quarto di finale tra olimpia milano e trieste, la gara ha presentato un'impostazione equilibrata, con risposte diffuse dai giocatori e una gestione tattica che ha tenuto aperte le prospettive di semifinale contro Brescia. L'esame dei singoli evidenzia contributi consistenti in diverse fasi della partita e una continuità offensiva che ha retto anche alle pressioni della difesa avversaria. Ellis ha chiuso la gara con 6.5 di valutazione, contribuendo all'esordio offensivo ma con alternanze richieste dalla pressione avversaria. Tonut ha segnato `n.e.` nella scheda, rimanendo disponibile per rotazioni e letture della difesa.