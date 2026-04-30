Nella notte di giovedì 30 aprile, Trieste ha registrato raffiche di Bora che hanno raggiunto i 90 kmh, scuotendo la città. L'anticiclone previsto fino al 5 maggio porterà una diminuzione del vento e un indice UV pari a 5. La forte corrente ha interessato soprattutto le zone esposte al vento, mentre il clima si mantiene stabile con condizioni di tempo soleggiato.

? Cosa sapere Trieste, raffiche di Bora fino a 90 kmh nella notte di giovedì 30 aprile.. L'anticiclone previsto fino al 5 maggio porterà un calo del vento e indice UV a 5.. La Bora colpisce con raffiche fino a 90 km orari a Trieste nella notte di giovedì 30 aprile 2026, portando correnti fredde e secche da nord-est che interessano la zona. Il risveglio in queste ore è segnato da un cielo limpido ma dominato dal vento forte, un fenomeno che ha scosso le zone costiere durante le ultime ore notturne. Le previsioni dell’Osmer confermano una situazione caratterizzata da masse d’aria rigide provenienti dal quadrante nord-orientale. Nonostante il sole, le temperature restano contenute, con minimi compresi tra i 9 e gli 11 gradi e massime che non supereranno i 18 gradi, attestandosi su valori tra i 16 e i 18 gradi durante il giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste sotto la Bora: raffiche a 90 km/h scuotono la notte

Notizie correlate

Lombardia sotto allerta: raffiche a 90 km/h e rischio esondazioniIl Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per il nodo idraulico di Milano, prevedendo forti...

Bora in Friuli: raffiche fino a 70 km/h e arriva il sole seccoLa dinamica meteorologica che sta interessando il Friuli-Venezia Giulia in questa mattina di mercoledì 22 aprile 2026 vede la transizione da una fase...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Un tappeto di meduse nel mare di Trieste; Ossa fragili e vitamina D, perché Trieste dovrebbe parlare di più di osteoporosi; Golfo di Trieste le acque invase da centinaia di meduse.

Un tappeto di meduse nel mare di TriesteIl fenomeno, sempre più ricorrente, costringe i pescatori a rimanere in porto. Si spera nell'effetto della bora ... rainews.it

Le immagini spettacolari delle moltissime meduse a TriesteNegli ultimi giorni nel mare del Golfo di Trieste sono arrivate moltissime grandi meduse, che hanno attirato le attenzioni di cittadini e turisti. Le meduse che hanno riempito il mare di Trieste sono ... ilpost.it

A 9 km da Trieste c'è una sala naturale che contiene 12 Cupole di San Pietro. Non è una metafora. È il volume certificato: 365.000 metri cubi, scavati dal Carso in milioni di anni. Si chiama Grotta Gigante. Sta sotto l'altopiano del Carso, nel comune di Sgonico, - facebook.com facebook

Un plauso alla Guardia di Finanza di Trieste, sotto la direzione della Dda, per la grande operazione che ha portato all’individuazione e allo smantellamento di una rete criminale dedita alla produzione e al traffico illecito di sigarette tra le province di Udine e Tri x.com