La regione Lombardia è in allerta per condizioni meteorologiche avverse. Il Centro Monitoraggio rischi naturali ha diffuso un’allerta gialla per il nodo idraulico di Milano. Si prevede l’arrivo di temporali intensi e raffiche di vento che potranno raggiungere i 90 kmh tra la mezzanotte di lunedì 13 aprile e quella di martedì 14 aprile. La situazione resta sotto osservazione in attesa di eventuali aggiornamenti.

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per il nodo idraulico di Milano, prevedendo forti temporali e raffiche di vento tra la mezzanotte di lunedì 13 aprile e la mezzanotte del 14 aprile. Il peggioramento meteorologico interesserà l’intera regione con precipitazioni diffuse, con particolare attenzione ai settori meridani e al rischio di esondazione in aree critiche. L’impatto del fronte perturbato sul territorio lombardo. La stabilità climatica che ha caratterizzato l’inizio della stagione, offrendo condizioni quasi estive su gran parte del Paese, sta per essere interrotta da una profonda area di bassa pressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia sotto allerta: raffiche a 90 km/h e rischio esondazioni

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