Trieste | nuova lapide nel Palazzo di Giustizia per la Risiera
Domani alle 12, nel Palazzo di Giustizia di Trieste, sarà scoperta una nuova lapide dedicata al processo Risiera. L'iniziativa si svolge in occasione di un evento ufficiale con la presenza di rappresentanti delle istituzioni. La lapide ricorda le vicende giudiziarie legate a quella che fu una delle più note vicende storiche della zona. L'installazione si inserisce nelle iniziative commemorative organizzate in città.
?? Cosa sapere Trieste, domani alle 12, svelata lapide nel Palazzo di Giustizia per il processo Risiera. L'iniziativa commemora il cinquantenario del giudizio sui crimini nazisti avvenuto nel 1976. Domani alle ore 12, nell'atrio principale del Palazzo di Giustizia di Trieste, verrà svelata una lapide per commemorare il processo ai crimini della Risiera di San Sabba, avvenuto esattamente cinquant'anni fa tra il 16 febbraio e il 29 aprile 1976. L'iniziativa nasce dalla volontà del Comitato ini .🔗 Leggi su Ameve.eu
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Palazzo di Giustizia, inaugurata la lapide per i 50 anni del processo sulla Risiera di San SabbaQuesta mattina nell’atrio principale del Palazzo di Giustizia, alla presenza tra gli altri, dell'assessore comunale alla Cultura e al Turismo, Giorgio Rossi, del Prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi ... triestecafe.it
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