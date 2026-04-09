Quella nuova lapide per non dimenticare i quattro giovani trucidati per una canzone

Una nuova lapide ricorda quattro giovani uccisi mentre cantavano. La loro unica colpa è stata esibirsi con la canzone “Bandiera Rossa”. L’evento si è verificato durante un momento di festa, e le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire i dettagli di quella tragedia. La vicenda ha suscitato discussioni sulla sicurezza e sulla libertà di espressione in situazioni pubbliche.

La loro colpa è stata quella di aver cantato. Trucidati nel pieno della loro gioventù per avere intonato “Bandiera Rossa”. L’Anpi di Monza non dimentica e alle 15 di giovedì 9 aprile una delegazione dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia sarà al cimitero cittadino per inaugurare, nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Morte Commisso, quella volta in cui si commosse davanti alla lapide del Grande Torino…Il tributo da brividi di JacobelliIn ricordo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, Xavier Jacobelli ripercorre su Tuttosport momenti privati e lotte pubbliche di un uomo che... Leggi anche: Harry Styles ai Grammy 2026 e quella canzone che il web ha letto come una dichiarazione d’amore The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic Argomenti più discussi: Una lapide per non dimenticare i quattro 20ennu uccisi per colpa di una canzone; Hina: un benefattore anonimo dona i soldi per una nuova tomba; Si narra che la Madonna apparve alla pastorella Agata, tutto pronto per la festa al santuario di Romagnano. Al Tempio della Madonnetta, alle risorgive dello Storga, abbiamo svelato una nuova lapide che restituisce nome e memoria a dieci bambini vittime del bombardamento del 7 aprile 1944. Piccole vite spezzate – Amedeo, Carla, Renzo, Pompilio, Pietro, Gius - facebook.com facebook