Referendum giustizia ecco com' è andata a Trieste | la diretta live

Chiusi i seggi. Iniziato ufficialmente lo spoglio per il referendum confermativo sulla separazione delle carriere e la riforma del Csm L'attesa è finita: i seggi per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo 2026 hanno appena chiuso i battenti alle ore 15:00. Inizia ora lo spoglio dei voti che deciderà il destino della cosiddetta riforma Nordio. Trattandosi di un referendum confermativo, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione non è richiesto il raggiungimento di un quorum. La riforma entrerà in vigore se i “Sì” supereranno i “No”, indipendentemente dal numero di elettori che si sono recati alle urne. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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