Una donna di 84 anni è stata salvata dopo essere finita nel vuoto dal sesto piano di un edificio nel quartiere San Giovanni a Trieste. L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì e sul posto sono intervenuti i soccorritori, che sono riusciti a mettere in sicurezza l’anziana. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

? Cosa sapere Trieste, 24 aprile: donna di 84 anni salvata dal sesto piano nel quartiere San Giovanni.. Carabinieri e Vigili del Fuoco intervengono con autoscala per stabilizzare la paziente all'ospedale Cattinara.. Venerdì 24 aprile 2026, nel quartiere San Giovanni di Trieste, una donna di 84 anni è rimasta appesa al vuoto sul balcone del suo appartamento al sesto piano, salvata solo dall’intervento fulmineo dei soccorritori nel complesso condominiale in rotonda del Boschetto. Il dramma si è consumato nella mattinata di fine aprile, quando il silenzio del quartiere è stato interrotto dalle grida e dalla preoccupazione dei residenti. Una signora dell’età di 84 anni, colpita da un improvviso stato confusionale, è uscita oltre la ringhiera della sua abitazione, trovandosi esposta al pericolo mortale della caduta dall’alto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, miracolo al sesto piano: 84enne salvata dal vuoto

Notizie correlate

Travolto dal vuoto: miracolo sul Grappa per la pilota nel boscoUn volo in parapendio si è trasformato in un brutale incidente sul Massiccio del Grappa nella mattinata di questa domenica 19 aprile 2026, quando una...

Moliterno: dal vuoto ai 2 milioni, il miracolo economico di Rubino? Cosa sapere Moliterno passa da zero a 2 milioni di euro di cassa nel mandato Rubino.

Panoramica sull’argomento

Anziana si sporge dalla ringhiera del sesto piano e rischia di precipitare: l'84enne salvata dai carabinieri con i cinturoniTRIESTE - Nella mattinata di venerdì 24 aprile, si è verificato un drammatico episodio nel quartiere di San Giovanni, dove una donna di 84 anni stava per cadere dal balcone ... ilgazzettino.it

Sospesa nel vuoto oltre la ringhiera al sesto piano: 84enne salvata dai carabinieriTRIESTE – Momenti di fortissima tensione nel quartiere di San Giovanni, dove una donna di 84 anni ha rischiato di precipitare dal balcone della propria abitazione, situata al sesto piano di un condomi ... nordest24.it